Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео
Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео

Пока Меган Фокс готовится к свадьбе, ее бывший муж станет отцом в пятый раз

В сети появились фото Брайана Остина Грина с беременной избранницей.

Пока Меган Фокс готовится к свадьбе, ее бывший муж станет отцом в пятый раз
Брайан Остин Грин. Фото: globallookpress.ru

Бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз. Актера запечатлели на отдыхе на Гавайях с беременной избранницей. Брайан начал встречаться с 36-летней танцовщицей Шарной Берджесс в прошлом году. Для нее этот ребенок станет первенцем. Фотографиями счастливой пары появились в аккаунте Instagram.

Фото Брайана Остина Грина и Шарны Берджесс
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс. Фото: instagram.com/teambrianaustin

Счастливый период в отношениях переживает и бывшая жена актера Меган Фокс, с которой они развелись после 10 лет брака. Актриса получила предложение руки и сердца от музыканта Machine Gun Kelly. 48-летний Грин не испытывает никакого негатива к своей бывшей жене и признается, что счастлив за мать своих троих детей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

беременность и родыБрайан Остин ГринМеган Фоксотцовствопятый ребенок