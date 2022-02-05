Пока Меган Фокс готовится к свадьбе, ее бывший муж станет отцом в пятый раз

Бывший муж актрисы Меган Фокс Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз. Актера запечатлели на отдыхе на Гавайях с беременной избранницей. Брайан начал встречаться с 36-летней танцовщицей Шарной Берджесс в прошлом году. Для нее этот ребенок станет первенцем. Фотографиями счастливой пары появились в аккаунте Instagram.

Счастливый период в отношениях переживает и бывшая жена актера Меган Фокс, с которой они развелись после 10 лет брака. Актриса получила предложение руки и сердца от музыканта Machine Gun Kelly. 48-летний Грин не испытывает никакого негатива к своей бывшей жене и признается, что счастлив за мать своих троих детей.

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