«Даже небольшие помарки не мешают ей побеждать»: Сихарулидзе оценил форму Валиевой

Фигурист и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе заявил, что его коллега Камила Валиева проводит просто впечатляющий сезон.

«Даже небольшие помарки не мешают ей побеждать. Общий уровень катания, набор элементов и компонентов настолько высок, что она обходит любого соперника». Антон Сихарулидзе

Как отметил Антон Сихарулидзе, он был предложил никого из лидеров не менять после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, первые номера сборной России должны катать и произвольную программу. Сихарулидзе считает, что к выбору состава надо подойти прагматично. В командном турнире нельзя думать об отдельных спортсменах, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине сборная России в командном турнире фигуристов пока идет на втором месте. На первом пока расположилась сборная США.

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