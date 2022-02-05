«Но я в штате Первого канала»: Юрий Николаев признался, что получает надбавку к пенсии

Телеведущий Юрий Николаев заявил, что имеет надбавку к пенсии за звание Народного артиста. Однако знаменитость все равно не хочет отправляться на заслуженный отдых по выслуге лет.

Николаев не жалуется на свои доходы. Помимо основной пенсии, у артиста есть зарплата и надбавка от государства.

«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы», – рассказал Юрий Николаев в беседе с Telegram-каналом «Абзац».



Отметим, что ранее в ria.ru появилась информация о средней пенсии москвичей. Пенсионеры в столице получают до 20 тысяч рублей. Это значит, что выплаты Юрия Николаева с учетом надбавки варьируются около 50 тысяч рублей.

Напомним, недавно Юрий Николаев запечатлелся с фанатом на заправке. Один из поклонников телеведущего показал, как выглядит похудевший из-за болезни Юрий Николаев. Вот уже несколько лет артист борется с раком кишечника.

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