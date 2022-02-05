«Ангелочек!»»: Лиза Арзамасова показала подросшего сына, внимательно слушающего музыку

Актриса запечатлела первенца, который знакомился с классикой детского кино.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова разместила в личном микроблоге ролик с участием сына Льва. Малыш с удовольствием слушал песни из фильма «Красная Шапочка».

Жена фигуриста Ильи Авербуха запечатлела подрастающего Леву крупным планом. Поклонники при виде больших глазок мальчика замерли у экранов. Они сравнили сына Арзамасовой с ангелом.

Лев Авербух открыл рот от интереса, когда зазвучала песня Звездочета.

«Слушаем с Левушкой песню Звездочета про «Красную Шапочку». Лейтмотив дня», – отметила Лиза Арзамасова.

«Боже мой, как слушает! Ангелочек!», «Как внимательно слушает», «Лапулик, я не могу!», «Самый благодарный зритель и слушатель, Лизонька! Левушка – чудо!», «Лева проводит время клево», «Какое милое чудесное видео!!! Смотрела бы на вашего сыночка и слушала вас голос бесконечно», – написали поклонники актрисы.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова поделилась тем, как успевает совмещать карьеру актрисы и роль матери. Знаменитость отметила, что ей помогает родительница. Мама артистки с удовольствием нянчится со своим внуком Левой.

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