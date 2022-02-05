«Рифма весьма проста»: речевой тренер рассказала о примитивности хита Моргенштерна «Почему?»

Речевой тренер Ксения Телешова раскритиковала хит рэпера Моргенштерна «Почему?». По ее словам, из текстов понятно, почему композиции этого музыканта так нравятся молодежи.
Как отметила Телешова, в тексте Моргенштерна обилие ненормативной лексики. Его слушаю дети, который впитывают такую лексику, как губки. В будущем у них начнется неуважение к своему языку, а дальше – к стране.
«Если оценивать рифму, она весьма проста, напоминает белый стих. Хотя этот текст, как и предыдущие, «стихами» назвать сложно. Иногда остается только сожалеть, что нет строгого отбора репертуара. Речь не идет о цензуре, но тексты не должны быть совсем бессмысленными и примитивными».
Напомним, что за три недели клип на трек «Почему?» Моргенштерна набрал более 11 миллионов просмотров. Он пользуется большой популярностью, сообщает «Комсомольская правда».
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