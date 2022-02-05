«Рифма весьма проста»: речевой тренер рассказала о примитивности хита Моргенштерна «Почему?»

По словам Ксении Телешовой, из текстов данного автора понятно, почему он кумир молодежи.

Речевой тренер Ксения Телешова раскритиковала хит рэпера Моргенштерна «Почему?». По ее словам, из текстов понятно, почему композиции этого музыканта так нравятся молодежи.

Как отметила Телешова, в тексте Моргенштерна обилие ненормативной лексики. Его слушаю дети, который впитывают такую лексику, как губки. В будущем у них начнется неуважение к своему языку, а дальше – к стране.

«Если оценивать рифму, она весьма проста, напоминает белый стих. Хотя этот текст, как и предыдущие, «стихами» назвать сложно. Иногда остается только сожалеть, что нет строгого отбора репертуара. Речь не идет о цензуре, но тексты не должны быть совсем бессмысленными и примитивными». Ксения Телешова

больше по теме Моргенштерн намекнул, что побывал с женой на роскошной вилле Дурова Алишер и Дилара все еще находятся в Дубае.

Напомним, что за три недели клип на трек «Почему?» Моргенштерна набрал более 11 миллионов просмотров. Он пользуется большой популярностью, сообщает «Комсомольская правда».

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