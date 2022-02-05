«Настоящая дружба»: Пугачева в кюлотах с атласным блеском нежно приобняла Юдашкина у него дома

Алла Пугачева уже много лет дружит с Валентином Юдашкиным и его женой Мариной. В эпоху тусовок и заграничных путешествий семьи по-прежнему любят ходить друг к другу в гости.

Модельер часто появляется в замке Аллы Пугачевой, а народная артистка – в его доме. Фото одной из таких встреч обнародовал фан-аккаунт Примадонны. Поклонники певицы были рады увидеть свою любимицу в компании известного дизайнера одежды в отличной форме.

Алла Пугачева примерила стильные кюлоты с атласным блеском, подчеркнув талию широким ремнем. Волосы знаменитость собрала на макушке назад, открыв лицо. Пугачева нежно приобняла Юдашкина за плечи, а его жена встала рядом с подругой.

«Алла Борисовна, вы хорошо выглядите в свои годы. Настоящая дружба — это раз и навсегда, друг порадуется за вашу победу, а в случае неудач разделит с вами горечь поражения», «Вы все такие классные. Вот что значит дружба», «Красивые девочки и парень красавчик», «Алла, умничка ты. Самое лучшее в жизни — это дружба. Всего вам доброго», «Классно выглядит Алла Борисовна, но возраст никто не отменял! Как бы мы не старались! В душе живет осознание того, что мои года — мое богатство!» – прокомментировали снимок почитатели Аллы Пугачевой.

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