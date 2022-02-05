«Я считаю, что это унизительно»: Ксения Бородина — об участии в романтических шоу

Ксения Бородина поделилась своим мнением об участии в романтических шоу. Телеведущая изменила свое отношение к реалити спустя годы работы на телевидении. Если раньше она была готова отвечать на любые вопросы, то сегодня строить свою личную жизнь под прицелами камер Бородина не намерена.

«Я попала на телевидение в 20 лет. Тогда мне казалось, что нужно отвечать на абсолютно все вопросы. У меня душа была нараспашку, я все говорила, не думая о последствиях. Сейчас повзрослела и понимаю, что это неправильно», — передает слова телеведущей «СтарХит».

Телеведущая призналась, что считает программы, подобные «Холостяку», унизительными для девушек.

«На «Холостяк» я точно не пойду. Я считаю, что это унизительно: стоять за розой в очереди, пытаясь обратить на себя внимание мужика. Сама невестой на таких шоу тоже становиться не собираюсь. Проекты в духе «Замуж за Бородину» — не мой вариант. Зачем мне это? Чтобы за меня 15 мужиков боролись под камерами? Мне не 20 лет», — заключила Бородина.

По слухам Бородина встречается с бывшим другом своего бывшего мужа Курбана Омарова. Бизнесмен неоднократно упрекал приятеля в предательстве, заявляя, что измены начались еще в браке. Сама же Ксения слухи опровергает.

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