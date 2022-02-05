«Ангельская бандитка»: Анастасия Костенко нежно обнимала дочь-именинницу

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Костенко появилась фотография знаменитости с дочерью Евой. Таким способом знаменитость поздравила малышку с днем рождения.

В праздник второго ребенка Костенко вспомнила разгар со своей родительнице. В день появления на свет малышки Евы мама Костенко рассказала дочери о знаменитостях, которые родились пятого февраля. Среди них оказались футболисты Неймар и Роналду.

«Два года нашей славной бунтарке. Такой, как и полагается целеустремленным ребятам, Евик и родилась: сильной, своенравной, пробивной с первых секунд, идущей таким путем, каким она считает нужным», – отметила Анастасия.

«Непредсказуемая, но при этом приступами нежнейший человек. Даже солнце в тот самый волшебный морозный день сдалось и ласково играло лучиками сквозь окна родильного бокса. Прекрасная, любимая, любящая, упертая, искренняя, с заразительным смехом, милыми привычками и с взрывным характером. Ангельская бандитка», – добавила Костенко.

Модель призналась, что старшая дочь Милана восхитилась подарком на торжество не меньше сестрички. Первенец Тарасова и Костенко порадовалась за именинницу.

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