«Многие артисты врастают в стул попой»: Максим Аверин осудил коллег за непрофессионализм

Как отметил актер, он не считает, что театр - это дом.

Актер Максим Аверин заявил, что стал в последние годы по-другому относиться к своей профессии. Если раньше он считал театр домом, то теперь думает, что это именно все-таки профессия.

«Многие артисты врастают в стул попой, они театр домом считают. Нет, театр — это профессия, которая требует полной отдачи. Я ругаю службы, которые сейчас все постоянно сидят в телефоне и при этом еще и пытаются работать, — это ж кошмар!» Максим Аверин

По словам Максима Аверина, он не представляет себе хирурга, который стоит у операционного стола и одновременно пишет СМС. Как отметил Аверин, сейчас пришли, конечно, другие времена. Актеры совсем по-другому относятся к своей профессии, сообщает «АиФ».

Напомним, что Максим Аверин служил в театре «Сатирикон» с 1997 по 2015 год. С июня 2018 года он служит в театре Сатиры.

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