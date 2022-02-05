«Я реанимировался за счет другого несчастья»: Аверин рассказал, как пережил уход из «Сатирикона»

Актер Максим Аверин рассказал, что помогло ему пережить уход из театра «Сатирикон». В свое время он говорил, что это стало очень сложным для него решением.

«Та внутренняя проблема оказалась выбита новой бедой. Я реанимировался за счет другого несчастья. Уход мамы. Будто рухнула Берлинская стена. Вдруг раз — и ты уже стоишь первый у этой черты. И нет никакой защиты». Максим Аверин

Как отметил Максим Аверин, прошло уже пять лет с момента смерти матери, а он так до конца и не свыкся с мыслью, что ее нет рядом. По словам Аверина, даже в такие сложные моменты надо держаться за то, что было, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Максим Аверин служил в «Сатириконе» у Константина Райкина с 1997 по 2015 год. С июня 2018 года он служит в театре Сатиры.

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