«После нашей встречи он разведется»: любовница-гимнастка Олега Винника не считает себя разлучницей

Молодая гимнастка и избранница бизнесмена Олега Винника призналась, что знала о браке возлюбленного. Яна Ким была уверена, что женатый мужчина уйдет из семьи.

При этом длинноногая брюнетка не считает, что разрушила чужую семью. По словам Ким, в семье Винника и его второй жены случались частые конфликты.

«Знала, что после нашей встречи он разведется», – призналась Ким в личном микроблоге.

К слову, еще недавно Олег Винник не мог прийти в себя после потери первой жены и детей в авиакатастрофе над Синаем.

«Счастье — это когда есть тот, кто ценит тебя, а не оценивает. Тот, кто дорожит тобой, а не использует. Радуется за тебя, а не завидует», – ранее заявлял предприниматель в своем Instagram.

Отметим, что 20-летняя гимнастка не спешит замуж за Олега Винника. Знаменитости просто насаждаются моментами, проведенными вместе. Недавно Яна и Олег отдохнули в Доминиканской Республике.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.