«Ржать над внебрачными детьми»: Голубкина объяснила, почему ходит на шоу Борисова, а не Малахова

По словам актрисы, к Малахову на эфир она никогда не пойдет.

Актриса Мария Голубкина во время общения с подписчиками в прямом эфире Instagram объяснила, почему предпочитает ходить в качестве эксперта на шоу «Пусть говорят» на Первом канале, а не к Андрею Малахову на его программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в «Пусть говорят» — ржать над внебрачными детьми!» Мария Голубкина

Подписчики стали интересоваться, почему актриса записала Андрея Малахова к лицам нетрадиционной ориентации. Ведь он женат и у него есть сын Александр.

На это Мария Голубкина загадочно ответила: «Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!», после чего переключилась на другую тему.

Напомним, что Мария Голубкина часто высказывается о звездах шоу-бизнеса. Ранее она назвала балерину Анастасию Волочкову распущенной женщиной.

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