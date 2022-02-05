«Ржать над внебрачными детьми»: Голубкина объяснила, почему ходит на шоу Борисова, а не Малахова

Актриса Мария Голубкина во время общения с подписчиками в прямом эфире Instagram объяснила, почему предпочитает ходить в качестве эксперта на шоу «Пусть говорят» на Первом канале, а не к Андрею Малахову на его программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».
«Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в «Пусть говорят» — ржать над внебрачными детьми!»
Подписчики стали интересоваться, почему актриса записала Андрея Малахова к лицам нетрадиционной ориентации. Ведь он женат и у него есть сын Александр.
На это Мария Голубкина загадочно ответила: «Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!», после чего переключилась на другую тему.
Напомним, что Мария Голубкина часто высказывается о звездах шоу-бизнеса. Ранее она назвала балерину Анастасию Волочкову распущенной женщиной.
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