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«Она распущенная»: Голубкина объяснила, почему Волочковой не везет в личной жизни

По словам актрисы, балерина – глубоко несчастный человек.

«Она распущенная»: Голубкина объяснила, почему Волочковой не везет в личной жизни
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Голубкина во время прямого эфира в Instagram, общаясь со своими подписчиками, рассказала, как относится к личности балерины Анастасии Волочковой.

Мария Голубкина
Мария Голубкина. Фото: Globallookpress.com

По словам Голубкиной, Волочкова «неплохая баба, незлобная, но глубоко несчастный человек». Особенно это проявляется в плане психологии. Как считает Голубкина, танцовщица подорвала свою психику тяжелой жизнью. Потеряла ее основу. Актрисе откровенно жалко балерину.

«Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она — балерина и значит должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и, в первую очередь, начать думать о себе».

Мария Голубкина

Напомним, что Анастасия Волочкова не так давно рассталась со своим очередным бойфрендом. У нее не сложилась личная жизнь с банщиком Сергеем.

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