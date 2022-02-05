«Отлично подходят друг другу»: звезда сериала «Дневники вампира» собирается выйти замуж

Нина Добрев и ее возлюбленный готовятся к помолвке.

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев собирается выйти замуж. Актриса и ее возлюбленный американский сноубордист и трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт готовятся к помолвке.

«Они уже поняли, что отлично подходят друг другу. Да, они оба сосредоточены на своих карьерах, но сейчас практически любую свободную минуту проводят вместе», — рассказали инсайдеры изданию Page Six.

Встать на одно колено перед Ниной Добрев Шон Уайт собирается уже в скором времени. Приближенные к паре утверждают, что это произойдет после Олимпиады, где принимает участие спортсмен.

Напомним, слухи о романе актрисы со сноубордистом появились в феврале 2020 года. В марте прошлого года пара официально объявила о своих отношениях в соцсетях.

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