«Пустячок, а приятно»: Богомолов отреагировал на победу россиян над украинцами в мини-футболе

Режиссер Константин Богомолов в Instagram отреагировал на победу со счетом 3:2 сборной России по мини-футболу над командой Украины в полуфинале мини-футбольного чемпионата Европы.
«Пустячок, а приятно. Наши вышли в финал мини-футбольного Евро».
«Это не пустячок. Это дело жизни десятков людей, которые пахали, чтобы этого достичь», «Игра прошла в честной и спортивной борьбе», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что мячи в ворота украинцев в сборной России забили Соколов, Афанасьев и Ниязов. У соперников отличились Серый и Абакшин.
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