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«Пустячок, а приятно»: Богомолов отреагировал на победу россиян над украинцами в мини-футболе

Как отметил муж светской львицы Ксении Собчак, теперь россияне сыграют в финале турнира.

«Пустячок, а приятно»: Богомолов отреагировал на победу россиян над украинцами в мини-футболе
Константин Богомолов. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов в Instagram отреагировал на победу со счетом 3:2 сборной России по мини-футболу над командой Украины в полуфинале мини-футбольного чемпионата Европы.

Игроки сборной России и Украины по мини-футболу
Игроки сборной России и Украины по мини-футболу. Фото: instagram.com/konbog75/

«Пустячок, а приятно. Наши вышли в финал мини-футбольного Евро».

Константин Богомолов

«Это не пустячок. Это дело жизни десятков людей, которые пахали, чтобы этого достичь», «Игра прошла в честной и спортивной борьбе», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мячи в ворота украинцев в сборной России забили Соколов, Афанасьев и Ниязов. У соперников отличились Серый и Абакшин.

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