«Это точно было сделано по просьбе принца Уильяма»: Кристен Стюарт не номинировали на премию BAFTA

Кристен Стюарт не номинировали на премию BAFTA. Актриса сыграла главную роль в фильме «Спенсер» о жизни принцессы Дианы, который стал одним из самых обсуждаемых в прошлом году. Картину номинировали на золотого льва Венецианского кинофестиваля. Однако премия BAFTA, президентом которой является принц Уильям, ее проигнорировала.

«Если ему не понравилась Эмма Коррин в «Короне», то кто решил, что ему понравится Кристен Стюарт?», «Это точно было сделано по просьбе Уильяма. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, почему BAFTA на это пошла», — возмутились поклонники в Twitter.

Известно, что старший сын принцессы Дианы крайне негативно относится к экранизациям жизни своей матери. В том, что Кристен Стюарт не получит очередную награду, поклонники обвиняют именно принца Уильяма.

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