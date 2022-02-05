«Ксюша попала»: Джигурда порассуждал о скандале Собчак и Шнурова

На днях Сергей Шнуров представил песню о Ксении Собчак. В тексте композиции артист, с присущей ему иронией и крепким словцом, «припомнил» блондинке все. Ответ не заставил себя долго ждать. Телеведущая в своей манере тоже высказалась в инстаграме.

Пользователи Сети разделились на два фронта. Одни поддерживают Ксению, другие – Сергея. Накануне он, кстати, опять ответил блондинке.

«Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне», — написал Шнуров в своем инстаграме.

После этого актер Никита Джигурда тоже решил высказаться.

«Я же говорил о том, что Ксюша Собчак попала под кармический бумеранг, запущенный Сергеем Шнуровым! Так оно и оказалось! Как вам ответ Шнура?» — написал Джигурда.

Второго ответа Шнурову от Собчак пока не было.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.