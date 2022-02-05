«Уровень! Горжусь!»: Собчак не сдержала эмоций, когда узнала, что живет в лучшем городе мира

Накануне ООН предоставила новые результаты исследования индекса городского процветания. Эксперты проанализировали 50 крупнейших городов, в том числе 29 столиц. Москва стала лучшей по качеству жизни и развитию инфраструктуры.

Ксения Собчак, узнав такую новость, не сдержала эмоций, и высказалась в своем инстаграме. Телеведущая отметила, что невероятно гордится таким достижением.

«Тот неоспоримый факт, что Москва похорошела теперь стал и общемировым. ООН назвал нашу столицу лучшим городом в мире по качеству жизни и развитию инфраструктуры. То есть у нас первое место в индексе городского процветания и мы в топ-3 вместе с Сингапуром и Торонто (Уровень? Уровень!). Оценивали по электричеству, чистой воде, санитарии, доступности интернета, транспортной сети и — о чем я вам недавно рассказывала — доступности врачей. Горжусь!», — написала Собчак.