«Как же мне повезло»: теща Дмитрия Тарасова трогательно поздравила внучку с днем рождения

Дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Еве исполнилось два года.

Младшей дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Еве исполнилось два года. Пока малышка принимает подарки и поздравления, ее бабушка, теща футболиста Виктория Щербакова опубликовала в своем инстаграме трогательную речь.

«С днем рождения тебя, солнышко мое родное! Как же мне повезло, что у меня есть ты, моя маленькая внученька. Пусть и тебе всегда везет! Много-много тебе улыбок и радости, подарков и сладостей! Пусть каждый твой день, словно волшебная сказка, будет добрым, интересным, красочным и чудесным», — написала Щербакова.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. У них подрастают две дочки – Милана и Ева, а осенью прошлого года родился сын Алексей.

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