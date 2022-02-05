«Как же мне повезло»: теща Дмитрия Тарасова трогательно поздравила внучку с днем рождения

Младшей дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова Еве исполнилось два года. Пока малышка принимает подарки и поздравления, ее бабушка, теща футболиста Виктория Щербакова опубликовала в своем инстаграме трогательную речь.
«С днем рождения тебя, солнышко мое родное! Как же мне повезло, что у меня есть ты, моя маленькая внученька. Пусть и тебе всегда везет! Много-много тебе улыбок и радости, подарков и сладостей! Пусть каждый твой день, словно волшебная сказка, будет добрым, интересным, красочным и чудесным», — написала Щербакова.
Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. У них подрастают две дочки – Милана и Ева, а осенью прошлого года родился сын Алексей.
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