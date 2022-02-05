«Могут ей скоро настучать по сусалам»: Голубкина призналась, что боится за будущее Собчак

Как отметила актриса, у телеведущей тяжелая жизнь.

Актриса Мария Голубкина во время общения в прямом эфире со своими подписчиками в Instagram нелестно высказалась в адрес светской львицы Ксении Собчак.

«Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь — могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит». Мария Голубкина

Как отметила Мария Голубкина, народ в нашей стране любит больше всего актеров. При этом сама она считает, что необходимо как можно скорее закрыть все театры. Только при таком раскладе, как считает Мария Голубкина, актеры «начнут крутиться» и станут искать способы заработать деньги.

Напомним, что Ксения Собчак известна своими едкими высказываниями в адрес коллег по миру шоу-бизнеса. В связи с этим у нее часто возникают конфликты.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.