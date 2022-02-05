«Человек, у которого есть душа»: Севиль Велиева рассказала, как относится к Анне Дзюбе

Новая солистка группы Artik & Asti – Севиль Велиева – заявила, что уважает Анну Дзюбу. К слову, именно она пела в дуэте еще до артистки из Узбекистана.

Велиева всегда готова поприветствовать Дзюбу, несмотря ни на что. Севиль призналась, что не ждет трогательных слов от бывшей участницы коллектива Artik & Asti. При этом у артистки нет враждебного настроя к коллеге.

«Конечно, поздороваюсь с Анной, если увижу ее. Это воспитание, прежде всего. Абсолютно спокойно отношусь к этому. Это человек, у которого есть душа. Я всех уважаю. Если она не поздоровается — ну и что?! Хорошо. Просто я ничего не жду, вот и все», — рассказала 29-летняя артистка в «TikTok Шоу» на «Новом радио».

Напомним, ранее Севиль Велиева поделилась подробностями знакомства с Артемом Умрихиным. Артистка инкогнито появлялась на последних концертах Анны Дзюбы в качестве солистки Artik & Asti.

Велиева добавила, что пока не чувствует прочной почвы под ногами, выступая в новом для нее коллективе.

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