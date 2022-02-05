«Для любого мужчины я награда»: Волочкова порассуждала о том, почему ей опять не повезло в любви

На днях Анастасия Волочкова вновь стала свободной дамой. Очередные отношения балерины не задались. Счастлива с теперь уже экс-бойфрендом Сергеем Кузнецовым популярная блондинка была всего месяц.

«Когда я начинаю отношения — не задумываюсь, насколько долго они продлятся. Я умею переводить отношения из романтических в дружественные. Я та женщина, от которой не уходят, а к которой возвращаются. Для любого мужчины я награда. У меня жизненный багаж бесценный. Мне свойственно ошибаться, да. Я совершала что-то, о чем могла пожалеть, но я живой человек», — рассказала Волочкова во время прямого эфира в своем инстаграме.

Напомним, с управляющим банным комплексом Сергеем Кузнецовым балерина познакомилась в канун Нового года. А в начале января увезла его на Мальдивы.

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