«У меня свое пространство»: Панайотов объяснил, почему живет с женой в разных квартирах

Как отметил музыкант, по вечерам они с супругой воссоединяются.

Певец Александр Панайотов в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» объяснил, почему живет с женой Екатериной в разных квартирах.

«Так случилось, что наши квартиры рядом находятся. У меня свое пространство: гардеробы, студия, где я пишу песни. У Кати своя квартира». Александр Панайотов

Как отметил Александр Панайотов, вечером они с женой воссоединяются. «Либо она ко мне приходит, либо я к ней. Она знает все о моем графике и моей жизни. Нам не сложно жить и работать вместе. У нас полное взаимопонимание», — заметил Александр Панайотов.

Напомним, что Александр Панайотов женат на Екатерине Кореневой с 2016 года. Она является директором музыканта. Детей у них нет.

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