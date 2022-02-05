«Мне никто не ответил»: Панайотов рассказал о своих шансах поехать на «Евровидение» в 2022 году

Как отметил музыкант, он думает, что снова выберут не его.

Певец Александр Панайотов в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» заявил, что уже практически не верит в свою поездку на «Евровидение».

«Это уже как год сурка. Каждый февраль моя фамилия муссируется. Я рад, что мои поклонники не теряют надежду». Александр Панайотов

Как отметил Панайотов, у него всегда есть песня про запас для европейского зрителя. «Если собрать все композиции, с которыми я хотел поехать в разные годы на «Евровидение», то получится крепкий альбом еврохитов. Песня есть. Каждый год готовлю выступление. Уже отправил песню тем, кому надо. Но мне никто и ничего не ответил. Я думаю, что снова выберут не меня», — заявил Александр Панайотов.

Напомним, что Александра Панайотова уже несколько раз по разным причинам «прокатывали» с «Евровидением». Однако он не теряет надежду когда-нибудь все-таки поехать на главный европейский песенный конкурс.

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