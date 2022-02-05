«Моя мама плакала»: Юлианна Караулова поделилась подробностями тяжелого расставания с Русланом Масюковым

Исполнительница встречалась с коллегой во время участия в шоу «Фабрика звезд 5».

Певица Юлианна Караулова рассказала, чем закончились отношения с одним из участников «Фабрики звезд 5». Примечательно, что расставание знаменитости довело родительницу Юлианна до слез.

Караулова отметила, что разрыв с Русланом Масюковым был болезненным для многих.

«Это была моя инициатива. Мы поговорили дома, ночью. Он очень сильно расстроился. Потом мы лежали обнимались, плакали. Моя мама тоже плакала, когда узнала, Руслан ей очень нравился, говорила: «Ну, как же так?», – вспомнила Юлианна.

«Мы созванивались, поздравляли друг друга с праздниками. Наверное, играет роль, кто ушел первый. Тогда я не переживала, потому что закончилась влюбленность, начались какие-то раздражающие моменты. Когда бросают тебя — все по-другому. Сложно отвлечься, лечит только время», — призналась Юлианна Караулова в YouTube-шоу «вМесте».

В 2016 году Юлианна получила предложение руки и сердца от саунд-продюсера. Андрей Черный познакомился с будущей женой во время ее участия на «Фабрике звезд».

Напомним, ранее Юлианна Караулова показала лицо подросшего сына от Андрея Черного.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.