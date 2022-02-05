«Иск бьет по карману Ольги»: сын Алибасова рассказал, почему хочет засудить Федосееву-Шукшину

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему, возможно, будет требовать деньги с актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая показала ему кукиш на программе «Пусть говорят», а также оскорбляла в эфире.

«Адвокат Александр Бенхин предложил подать иск на Лиду и Ольгу за оскорбления в мой адрес. Можно получить от 50 до 100 тысяч рублей. Мне это пока не надо, но все зависит от того, как будет реагировать Ольга. Если Лида будет свободно приезжать к отцу и в пансионат ее больше не заберут, то я буду счастлив и никаких исков не будет». Бари Алибасов-младший

Как отметил Алибасов-младший, иск в данном случае — рычаг давления на соперничающую сторону. «Я на судебных делах не зарабатываю. Сейчас Оля контролирует все финансовые движения Лидии Николаевны. Иск на Лиду бьет по карману Ольги», — сказал Алибасов-младший.

Ранее на программе «Пусть говорят» Федосеева-Шукшина нелестно отозвалась о сыне Алибасова. Она назвала его подлецом, показав на всю страну кукиш.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.