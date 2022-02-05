Суперхит сезона: Ани Лорак в рубашке из денима и кожаных брюках поддержала тренд на массивную обувь

43-летняя певица Ани Лорак, родившаяся под именем Каролина Куек, активно делится с подписчиками новостями о своем творчестве. Накануне артистка посетила радиоэфир, в студии которого вместе с Артемом Арчером исполнила свой новый хит «Материк».

В студию Лорак облачилась в модную рубашку из денима, кожаные брюки и бейсболку. В качестве обуви певица выбрала трендовые грубые ботинки на массивной подошве. Они давно стали хитом, стилист Эвелина Хромченко об этом предупреждала, перечисляя актуальные тенденции мезона.

«Это тяжелые ботинки, которые реально являются огромным хитом, суперогромным хитом. Мужчинам не нравится, но это уже другая история», — отмечала фэшн-эксперт.

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