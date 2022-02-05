«Верните маме ребенка!»: Малькова поведала душещипательную историю

После развода с Романом Мальковым его бывшая жена Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей и борется за права женщин. На днях художница прониклась историей своей подписчицы, которая оказалась в непростой ситуации: бывший муж забрал у нее ребенка.

Светлана не смогла не отреагировать на это и обсудила душещипательную историю в своем инстаграме.

«Верните маме ребенка! Давайте поможем Ксении вернуть ребенка! Держись Ксюша, мы все с тобой», — написала Малькова.

Напомним, старший сын Светланы и Романа — Андрей еще в прошлом году переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Художница уверяет, что бывший муж не платит алименты. Чтобы прокормить троих детей ей приходится браться за несколько работ.

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