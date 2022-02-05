В итальянском стиле: Бородина нарядилась в платье с крупным горошком, накинув на плечи кроп-жакет со строгими плечами

Теледива побывала на вечеринке с итальянскими мотивами.

Телеведущая Ксения Бородина показала своим подписчикам, как посетила вечеринку в стиле Италии. Дресс-код был прописан заранее, и звездная гостья подготовилась очень тщательно.

Бородина нарядилась в платье миди с принтом «крупный горох», поверх него накинула кроп-жакет со строгими плечами, а из обуви выбрала алые лодочки. Волосы она убрала в духе итальянских барышень, зачесав их в низкий пучок.

К слову, принт «горошек» является беспроигрышным вариантом, когда нужно подчеркнуть женственность. Он выдаст в своей хозяйке настоящую модницу, поскольку никогда не потеряет остроты.

«Такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена», — ранее компетентно заявила о рисунке стилист Марина Корабель.

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