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«Побеждали и силу, и время»: Татьяна Тарасова показала архивное фото с легендарным отцом

Кадром заслуженный тренер поделилась в своем инстаграме.

«Побеждали и силу, и время»: Татьяна Тарасова показала архивное фото с легендарным отцом
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

В день открытия зимней Олимпиады в Пекине Татьяна Тарасова решила порадовать фанатов архивным кадром. В своем инстаграме она  опубликовала фото, на котором позировала вместе со своим легендарным отцом Анатолием Тарасовым. К нему добавила строчки из стихотворения Сергея Румянцева.

Татьяна Тарасова с отцом
Татьяна Тарасова с отцом. Скриншот: instagram.com/t.a.tarasova/

«У победы неробкое бремя –
Из Тарасовых кто отступал?
Побеждали и силу, и время –
Будет так, как Тарасов сказал!».

Напомним, последние несколько месяцев 74-летняя Татьяна Тарасова испытывала проблемы со здоровьем. Несколько раз ее госпитализировали и по этой причине тренеру пришлось даже пропустить финальные съемки «Ледникового периода», где она является бессменным членом жюри на протяжении многих лет.

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