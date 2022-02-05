«Побеждали и силу, и время»: Татьяна Тарасова показала архивное фото с легендарным отцом

В день открытия зимней Олимпиады в Пекине Татьяна Тарасова решила порадовать фанатов архивным кадром. В своем инстаграме она опубликовала фото, на котором позировала вместе со своим легендарным отцом Анатолием Тарасовым. К нему добавила строчки из стихотворения Сергея Румянцева.

«У победы неробкое бремя –

Из Тарасовых кто отступал?

Побеждали и силу, и время –

Будет так, как Тарасов сказал!».

Напомним, последние несколько месяцев 74-летняя Татьяна Тарасова испытывала проблемы со здоровьем. Несколько раз ее госпитализировали и по этой причине тренеру пришлось даже пропустить финальные съемки «Ледникового периода», где она является бессменным членом жюри на протяжении многих лет.

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