«Побеждали и силу, и время»: Татьяна Тарасова показала архивное фото с легендарным отцом

В день открытия зимней Олимпиады в Пекине Татьяна Тарасова решила порадовать фанатов архивным кадром. В своем инстаграме она опубликовала фото, на котором позировала вместе со своим легендарным отцом Анатолием Тарасовым. К нему добавила строчки из стихотворения Сергея Румянцева.
«У победы неробкое бремя –
Из Тарасовых кто отступал?
Побеждали и силу, и время –
Будет так, как Тарасов сказал!».
Напомним, последние несколько месяцев 74-летняя Татьяна Тарасова испытывала проблемы со здоровьем. Несколько раз ее госпитализировали и по этой причине тренеру пришлось даже пропустить финальные съемки «Ледникового периода», где она является бессменным членом жюри на протяжении многих лет.
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