«Недаром зовут «зажигалка»: Королева устроила безудержную подтанцовку Баскову на роскошном застолье у Лещенко

Певица от души наплясалась и даже подпевала «натуральному блондину».

Певица Наташа Королева показала в своем микроблоге кадры с вечеринки по случаю юбилея Льва Лещенко. Артисту исполнилось 80 лет еще 1 февраля, но пир на весь мир музыкант закатил в удобный для всех пятничный вечер.

Королева не стесняясь хвасталась роскошными угощениями с праздничного стола, а когда настало время дискотеки, первой пустилась в пляс под живое пение «натурального блондина» Николая Баскова.

Гости пира остались в восторге от задорной и безудержной пляски Наташи Королевой. Кто-то запечатлел, как артистка даже подпевала Баскову. «Недаром Наташу зовут «зажигалка», — написала одна из гостей вечеринки.

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