«Ржем без конца»: Асмус показала эксклюзивные кадры со съемочной площадки

Кристина Асмус задействована в новом проекте. Актриса снимается в комедийном сериале «Марта». Эксклюзивными кадрами со съемочной площадки она поделилась в своем инстаграме.

«Внимание! Трюк выполнен профессионалом! Не пытайтесь повторить его самостоятельно. Все-таки 10 лет спортивной гимнастики и сестра-каскадер дают о себе знать. Вот такая у нас атмосфера на площадке проекта «Марта». Ржем без конца. Спасибо прекрасной группе и моим офигительным партнерам», — написала Асмус.

Фанаты оценили чувство юмора бывшей жены Гарика Харламова.

«Ловкость кошки! Молодцы! Класс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Асмус вернулась из Дубая, где в компании дочки и племянницы провела новогодние каникулы.

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