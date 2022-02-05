На гастролях можно все: Клава Кока в мини-юбке и чулках-сетках устроила вакханалию с танцорами в гримерке

Певица оседлала одного из парней, другой пристроился сзади.

Поп-звезда современной эстрады Клава Кока, урожденная Клавдия Высокова, постоянно посвящает своих поклонников в закулисье. В соцсети артистка делится кадрами, которые часто являются довольно спорным контентом. И в начале года, например, даже угодила в скандал из-за снимков и видео с Ольгой Бузовой, выставленной в неприглядном свете в Куршевеле.

На этот раз Клава Кока никого, выражаясь языком осуждающей публики, не подставляла. А сама стала героиней спорного кадра, представ в гримерке на гастролях в сюжете, достойном античной вакханалии.

Кока позировала для селфи в мини-юбке и чулках-сетках, оседлав одного из танцоров своего шоу-балета. Второй пристроился сзади, положив свои ладони на декольте певицы. Еще два молодых человека демонстрировали включенность в процесс, вжившись в некие роли и жестикулируя.

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