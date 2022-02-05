У Нагиева челюсть отвиснет: Горбань в монокини завораживающе спустилась по лестнице, хвастаясь фигурой

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Мария Горбань улетела на отдых на собственную виллу в Шри-Ланке. Такой подарок в виде уединенного отпуска без детей ей устроил муж на годовщину свадьбы и шестимесячную дату с дня рождения общего сына.

Экранная жена Дмитрия Нагиева осталась счастлива от такого подарка. Своим настроением красотка поделилась в Сети, а также засняла себя дефилирующей по лестнице в монокини – слитном двухцветном купальнике.

Завораживающе спускаясь по ступенькам, длинноногая красавица Горбань заодно и похвасталась точеной фигурой, которую смогла сохранить после двух родов. Кто-то в комментариях даже не поверил своим глазам.

Отметим, что летом 2021 года звезда во второй раз стала мамой. У нее в августе родился сын Нилан. Старшей дочке Стефании 5 лет.

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