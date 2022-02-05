«Икорочка черненькая, буррата прямо из Италии»: Королева показала роскошный стол на юбилее Лещенко

Лев Лещенко отметил свое 80-летие, не экономя на угощениях для гостей.

В первый день февраля народный артист страны Лев Лещенко отпраздновал юбилей. Певцу исполнилось 80 лет. Но праздновать по этому поводу музыкант решил в пятницу. На свое торжество исполнитель пригласил множество звездных и не очень гостей, а также накрыл богатый стол.

Певица Наташа Королева в своем микроблоге похвасталась, чем потчевалась на застолье у Льва Лещенко. Она засняла на камеру, едва не захлебываясь слюной, какие деликатесы и угощения подавали на пиру.

«Угощает вкусненько: икорочка черненькая, бурата прямо из Италии, колбаска разная, любимая оливьешечка. Ну и, конечно же, экзотические фрукты!», — хвасталась певица.

В праздничный вечер юбиляр угощал не только хлебом, но и зрелищами. Он лично развлекал гостей, исполняя свои хиты. Зал подпевал в один голос виновнику торжества и рукоплескал его бодрости.

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