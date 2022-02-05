«Зачем?»: пасынок Макеевой рассказал, почему не общается с мамой

Андрей Мальков живет с отцом и актрисой в Москве.

Весной прошлого года старший сын нового мужа Анастасии Макеевой – Андрей переехал в Москву. Теперь он живет в квартире актрисы, которая бвстро нашла с ним общий язык, и не общается со своей родной мамой. Светлана Малькова тем временем осталась жить в Словении с тремя младшим детьми бизнесмена-строителя.

В своем инстаграме Мальков отвечая на вопросы фолловеров, рассказал, почему не поддерживает общение с мамой.

«Зачем? Правильно, незачем», -написал 17-летний Андрей.

Напомним, Мальков-младший учится на проектировщика в одном из столичных колледжей, а в свободное время изучает сферу продаж. Он планирует самостоятельно зарабатывать деньги.

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