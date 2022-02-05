«Февраль начался с необоснованных упреков»: Макеева сделала официальное заявление

Актрису захейтили в Сети за ее увлечение квантовой психологией.

Осенью прошлого года Анастасия Макеева увлекалась квантовой психологией. Актриса даже съездила на Мальдивы, чтобы принять участие в обучающей программе под руководством звездного специалиста.

Недавно Анастасия решила, что и сама уже может давать рекомендации всем желающим. Так, в свое инстаграме актриса объявила о том, что помогает своей фанатке по имени Назгуль, у которой на руках тяжелобольной сын.

Хейтеры тут же набросили на звезду театра. А она подготовила свой ответ, который опубликовала в инстаграме.

«К сожалению, февраль начался с необоснованных упреков. Ни в каком мошенничестве я не участвую, ни в чем меня не заподозрили. В том, что мне самой помогла квантовая психология, нет ничего плохого. Я актриса. Не врач. И не волшебник. Фейки обо мне распространять не следует», — написала Макеева.

Напомним, ранее Макеева решилась на важный шаг. Впервые в жизни актриса изменила фамилию, чтобы войти в родовую программу своего мужа.

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