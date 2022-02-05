«Мы с Риччи»: Анастасия Волочкова рассказала, как проводит вечер пятницы после расставания с возлюбленным

После расставания с очередным претендентом на руку и сердце, Анастасии Волочковой некогда скучать. У балерины весьма насыщенная жизнь. Об этом она рассказала фанатам в своем инстаграме.

«Мы с Риччи желаем всем хорошей пятницы. Я уже порепетировала перед завтрашним спектаклем в Люблино, успела на массаж и собираюсь на съемку на Первый канал. Моя пятница насыщенная. А у вас? А вам не кажется, что у нас с Риччи цвет волос похож?» — написала Анастасия.

Напомним, несколько дней назад Волочкова пережила новое потрясение. Она рассталась с возлюбленным – управляющим банным комплексом Сергеем Кузнецовым. Хотя балерина и отмечала, что они останутся друзьями, брутальный красавец был категоричен, отметив, что никаких отношений между ними нет и не будет.

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