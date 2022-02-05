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И в трендовых брюках: Настя Каменских в состоящем из одних рукавов свитере позабавилась перед камерой

Певица снова за сняла видео для соцсетей.

И в трендовых брюках: Настя Каменских в состоящем из одних рукавов свитере позабавилась перед камерой
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

34-летняя украинская поп-дива Настя Каменских завоевала любовь публики не только офлайн. Красотка регулярно снимает фото и видео для соцсетей, делится ими в Интернете и получает огромную обратную связь от зрителей. Артистизма и харизмы Каменских не занимать, поэтому каждое ее творение быстро выходит в тренды.

На этот раз Каменских позабавилась перед камерой, снимая тикток-ролик. Она появилась в объективе в свитере, состоящем из одних рукавов, и трендовых брюках сезона, называемых джогерами. Звезда применила онлайн-фильтр, визуально удлинив себе ноги, и покривлялась на камеру.

Напомним, Настя Каменских прославилась благодаря дуэту «Потап и Настя». Союз распался в 2017 году, и с того времени певица продолжает сольную карьеру.

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