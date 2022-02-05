«Взяли пример с семьи Пынзарь»: 37-летняя Надя Ермакова из «Дома-2» озвучила дату своей свадьбы

37-летняя Надежда Ермакова – одна из «старичков» телепроекта «Дом-2». Девушка много лет пыталась построить любовь на проекте, но тщетно. Однако сейчас похоже, что у нее в личной жизни все наладилось. Накануне они с бойфрендом Даниэлем Чистовым подала заявление в ЗАГС – пара решила сыграть свадьбу.

Поклонники пары нетерпеливо усыпали Ермакову вопросами о том, когда именно у нее регистрация брака. И девушка сжалилась над фанатми. У себя в микроблоге она озвучила дату своей свадьбы.

«Дата выбрана и площадка для росписи тоже! Это будет в красивом месте! 6 мая, в эфире вы увидите ее 13. Как вы относитесь к свадьбе в мае? Всю жизнь маяться или вы не суеверные? Мы взяли пример с семьи Пынзарь, которые показали, что все зависит от самих людей! А что думаете вы по этому поводу?», — сообщила звезда телешоу.

Дарья Пынзарь — это давняя звезда телепроекта, которая успешно вышла замуж на шоу и родила на поляне ребенка. Сейчас она вместе с мужем Сергеем Пынзарем ведет реалити.

Для Ермаковой это будет третья попытка сходить под венец – первые две при имеющихся предложениях руки и сердца не увенчались успехом. Сейчас у пары Ермаковой и Чистова есть как фанаты, так и хейтеры. Скептики считают, что свадьба нужна ради шоу, потому что ничего серьезного у 22-летнего парня и 37-летней девушки быть не может.

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