Аист прилетел: звезда Голливуда Джейсон Стейтем и модель Роузи Хантингтон-Уайтли снова стали родителями

Звезда голливудских боевиков Джейсон Стейтем и супермодель шоу Victoria’s Secret Роузи Хантингтон-Уайтли снова стали родителями. Долгожданное пополнение произошло в первых числах февраля, но известно об этом стало лишь сейчас – знаменитости не афишируют личную жизнь.

Как сообщает сайт DailyMail, на этот раз у звезд родилась дочка, имя которой пока не раскрывается. Счастливое событие случилось в Лондоне.

Напомним, актер и модель вместе уже более 10 лет. В июне 2017 года они стали родителями впервые – у пары появился на свет сын Джек Оскар. Мама с папой редко показывают сынишку в Сети, но иногда модель делает исключение, демонстрируя, как они вместе проводят время дома.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!