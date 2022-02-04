Момент истины: как выглядит 66-летняя Долина без фотошопа и профессионального света

Народная артистка в последнее время восхищает многих своих поклонников моложавым видом.

66-летняя народная артистка Лариса Долина в последнее время восхищает публику своим похорошевшим видом. Певица похудела на 21 килограмм благодаря специальной методике, которую разработали для нее профессиональные диетологи.

Кроме того, звезда стала активно работать со стилистами, которые умело подают внешность любимицы публики.

Лариса Долина не скрывает, что эффект моложавости во многом кроется в профессиональном свете и гриме. Однако не постеснялась показать себя на селфи, которое сделала Яна Чуриков.

Певица выставила в Сеть его без обработки, не скрыв морщин на собственном лбу, а также «гусиные лапки» в области глаз.

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