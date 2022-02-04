Видно, чьи гены: «чеченский» внук Пугачевой очаровывает поклонниц белыми кудряшками и нежно-голубыми глазами

Дени Байсарова все чаще сравнивают с Лизой Галкиной.

Внук Аллы Пугачевой, средний сын Кристины Орбакайте, Дени Байсаров, явно пошел внешностью в родню Примадонны. Светловолосый, с кудряшками и голубыми глазами он становится настоящей грозой девушек.

А поклонники, наблюдающие за звездным семейством, все чаще его сравнивают с младшей дочкой народной артистки Лизой Галкиной, перед очарованием которой мало кто может устоять.

Сейчас, когда Дени пробыл долгое время на карантине после «омикрона» и его чарующие завитки отросли заметнее, отпрыск Кристины Орбакайте стал напоминать настоящего сказочного принца. Ему бы в детской сказке сняться. Но нет, наследник заслуженной артистки развивается в эвент-направлении, организовывая различные креативные площадки. Кроме того, он увлекается живописью.

Напомни, Дени Байсаров родился у Кристины Орбакайте от ее экс-бойфренда чеченского предприниматели Руслана Байсарова. Он воспитывался в основном под наблюдением отца в строгости.

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