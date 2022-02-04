И щиколотки открыла по-молодежному! Пугачева в кипенно-белых джеггинсах пустилась в пляс у замка

Алла Пугачева не прочь современной музыки и моды.

Аккаунт, посвященный жизни и творчеству семьи Аллы Пугачевой, разместил видео, снятое Максимом Галкиным возле их замка в деревне Грязь.

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В кадре сын артистов Гарри Галкин дурачится в большой куртке, умиляя своих родителей.

В какой-то момент комик начинает петь песню Дани Прыткова (Niletto), и Алла Борисовна вдруг бросается отплясывать под нее. Судя по всему, певицу вдохновляет творчество молодого музыканта.

При этом Пугачева была облачена по-молодежному — в кипенно-белые джеггинсы с открытыми щиколотками, кроссовки, худи и джинсовую куртку в тон брючкам.

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