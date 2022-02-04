«Что за русалка?»: Кравченко с длинными распущенными волосами и вишневыми губками прильнула к Садальскому

В последнее время актеры плотно дружат и частенько появляются вместе.

Станислав Садальский в последнее время все чаще публикует в личном блоге совместные фотографии с Татьяной Кравченко. Чем обусловлена столь плотная дружба, артист не поясняет.

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Звезды появляются вместе не только в театре на репетициях, но и на капустниках, прогулках. А на последнем кадре они выглядят очень тепло. Знаменитости запечатлелись, нежно взяв друг друга за руки в Центральном доме культуры железнодорожников в Москве. Возможно, так они просто хотели прорекламировать предстоящее выступление.

«Скоро, скоро «Гвоздь сезона», репетиции начнутся на большой сцене, а потом премьеры в городах: Омск, Новосибирск, Томск, Москва 6 марта. Для меня открытие — в нашем спектакле Татьяна запела, но как… не будем опережать события. Вот, что еще заметил — люди инстинктивно ищут партнеров со схожими взглядами, ну согласитесь», — написал под фото Садальский.

На снимке Татьяна Кравченко похожа на женщину-вамп — распустила ниже плеч длинные волосы, накрасила вишневой помадой губы.

«Ну что за русалка? Татьяна отлично выглядит», «А вы действительно хорошо смотритесь вместе», «Вы прямо пара-пара! А у Татьяны муж есть?», «Какая пара, хорошо смотритесь», — прокомментировали кадр люди.

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