Настоящую красоту не испортишь! Муцениеце появилась у косметолога без макияжа и в дурацкой шапочке

Агата Муцениеце недавно отдохнула в Дубае, где, к удивлению многих, засветилась с бывшим мужем Павлом Прилучным. Актер пришел на день рождения сына Тимофея и опубликовал довольно теплый снимок рядом со своей экс-женой.

Позже Агата Муцениеце призналась, что сама пригласила Павла Прилучного на праздник. Артистка поняла, что ради общих детей (у них есть еще дочь Мия), они просто обязаны нормально общаться.

После отпуска звезде «Закрытой школы» показалось, что ее кожа нуждается в особом уходе и она наведалась к косметологу. В личном блоге Агата Муцениеце без стеснения показала себя в таком виде, какой обычно девушки скрывают — без макияжа и в дурацкой полиэтиленовой шапочке. Но даже так экс-жена Прилучного выглядела привлекательно!

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