«Восточная красавица»: Нюша в алом платье с орнаментом восхитила грацией

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Нюши оказалась фотография знаменитости в ярко-красном платье с разлетающейся юбкой. Поклонники певицы оценили новый образ знаменитости и сравнили Нашу с восточной красавицей.

Артистка облачилась в платье-халат из легкого материала. Рукава и подол наряда Нюши развевались на ветру.

«Какая ты красивая», «Сногсшибательная», «Люблю тебя, обожаю, наша ты лапочка», «Шикарная», «Королева», «Восточная красавица», «Нюша, какая у вас грация!», «Такая воздушная и яркая», «Ослеплен вашей красотой», – написали поклонники певицы в комментариях под фото.

К слову, Нюша подобрала необычную обувь к нарядному платью. Исполнительница отдала предпочтение резиновым тапочкам черного цвета на высокой подошве. Также жена бизнесмена Игоря Сивова дополнила аутфит для пляжа массивными серьгами из золота.

Напомним, ранее Нюша показала дочь Симбу, которая хвасталась своим новым именем. Девочка решила внести разнообразие в свою жизнь и начала Симба Сивова со своего имени.,

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