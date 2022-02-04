Ненакрашенная, но с красавцем: дочь Якубовича появилась на катке в ретро-пальто и шапочке бини

24-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара, как и ее мама Марина Видова – личности непубличные. Ходили даже слухи, что шоумен разошелся, однако он опроверг эту информацию, а недавно появился со своей третьей супругой в свете.

Варвара тоже на самом деле не прочь оказаться в шоу-бизнесе, параллельно с учебой в МГИМО, она развивается как музыкант, выступая под псевдонимом Barbara Vido. Записала недавно трек Feel This Worl, вдохновившись поездкой в Исландию.

Но в целом наследница известного ведущего выглядит скромно, если не сказать сдержанно. Накануне она засветилась в компании веселой подружки и красавца-парня на катке ВДНХ.

На развлекательную площадку Варвара пришла в ретро-пальто с объемным воротником и поясом и винтажной шапочке бини. К тому же совершенно ненакрашенной.

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