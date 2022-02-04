Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео
Как выбрать модную джинсовую одежду
Видео

Ненакрашенная, но с красавцем: дочь Якубовича появилась на катке в ретро-пальто и шапочке бини

Варвара посетила площадь на ВДНХ в компании друзей.

Ненакрашенная, но с красавцем: дочь Якубовича появилась на катке в ретро-пальто и шапочке бини
Леонид Якубович и Марина Видова. Фото: Global Look Press

24-летняя дочь Леонида Якубовича Варвара, как и ее мама Марина Видова – личности непубличные. Ходили даже слухи, что шоумен разошелся, однако он опроверг эту информацию, а недавно появился со своей третьей супругой в свете.

Варвара тоже на самом деле не прочь оказаться в шоу-бизнесе, параллельно с учебой в МГИМО, она развивается как музыкант, выступая под псевдонимом Barbara Vido. Записала недавно трек Feel This Worl, вдохновившись поездкой в Исландию.

Но в целом наследница известного ведущего выглядит скромно, если не сказать сдержанно. Накануне она засветилась в компании веселой подружки и красавца-парня на катке ВДНХ.

Дочь Якубовича с красавцем. Фото: instagram.com/barbaravibe/

На развлекательную площадку Варвара пришла в ретро-пальто с объемным воротником и поясом и винтажной шапочке бини. К тому же совершенно ненакрашенной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Варвара Якубовичдочь ЯкубовичаЛеонид Якубовичновости шоу-бизнеса