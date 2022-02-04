«А Кристина-то с «дулькой!»: внуки Пугачевой повеселились у инструмента в домашней обстановке

Пока не понятно, будут музыкантами или нет младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри, но пока артистами становятся все ее потомки.

Кристина Орбакайте сейчас является заслуженной артисткой России, организовал свой коллектив внук Примадонны Никита Пресняков, внучка Клава Земцова уже записывает свои первые треки. Да и Лиза с Гарри Галкины уже играют на инструментах и сочиняют свои первые песенки.

В любом случае, в этой семье музыка является частью жизни. В аккаунте, посвященном жизни и творчеству знаменитой семьи, показали видео, как внуки Пугачевой и старшая дочь Кристина Орбакайте вдохновленно музицируют в несколько рук на пианино в домашней обстановке.

«Кристина не просто талант, трудяга и скромная. Ташкент любит вас», «Такие простые все! А Кристина-то и вовсе с «дулькой» на голове! Я так же дома хожу!», «Ваше семейство необыкновенно и несет в себе некую сакральность и необычайную добрую энергетику», — откликнулись в комментариях фолловеры.

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