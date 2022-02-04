«Что за красавица!»: Муцениеце залюбовалась на себя в карамельном пальто-пуховике с овечьим воротником

В этом сезоне на пике популярности объемные модели пуховиков, в идеале утрированные формы вроде «одеяла для слона». Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». В такой куртке отметились на публике такие отечественные звезды, как Ксения Собчак и Лолита.

Агата Муцениеце тоже не отказала себе в удовольствии примерить трендовый дутик, выбрав пуховик-пальто в карамельном оттенке с белым овечьим воротником.

Войдя в лифт, актриса залюбовалась на себя и достала телефон, чтобы сделать лифтолук.

«Что за свежая красавица!» — восхитилась она собственным видом.

В этот момент произошел небольшой казус — открылись двери и в лифт стали заходить соседи экс-жены Павла Прилучного.

«Боже, как неловко получилось», — прокомментировала Агата Муцениеце.

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